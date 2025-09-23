Paneque, sobre la governança de l'Aeroport de Barcelona: "Les coses una darrere l'altra"

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern està centrat en les inversions previstes a l'Aeroport de Barcelona per a la seva ampliació: "ERC trasllada aquesta inquietud de millorar-ne la governança, i estem d'acord en que així sigui, però hem d'anar fent les coses una darrere l'altra".
En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, ha dit que el debat de la governança de la infraestructura "pot ser en paral·lel", però que en aquests moments estan textualment molt centrats en la inversió anunciada i a posar tots els elements que ha de posar el Govern perquè sigui possible.
"Ara els esforços i l'objectiu del Govern estan centrats en aquest gran nivell d'inversions que ha de posar el nostre sistema aeroportuari llest per a les demandes de futur", ha dit, després d'afirmar que sobre la governança hi ha converses i demandes, però cap treball en ferm.