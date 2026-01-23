Paneque: el Govern treballarà de manera "sostinguda" per recuperar la confiança ciutadana en Rodalies

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Assenyala que l'expedient, si és sancionador, es dirigiria a Renfe, que és "responsable" dels seus treballadors
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assenyalat aquest divendres que el Govern treballarà de manera "sostinguda" per recuperar la confiança ciutadana en Rodalies després de les més de 36 hores de tall, un fet que ha qualificat de greu i ha assegurat que la situació d'aquest divendres en el servei és, en les seves paraules, de relativa normalitat.
"Vull agrair el civisme i el comportament de la ciutadania de Catalunya davant una situació greu i una situació de la limitació del transport públic. Per tant, agrair-ho i entenem que l'única manera de recuperar aquesta confiança és oferint un servei fiable i estable", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Preguntada per l'obertura d'un expedient informatiu a Renfe per no prestar el servei de trens de Rodalies aquest dijous, ha al·legat que quan el Govern va informar que es reprendria Rodalies a les 6.00 hores era perquè "teníem sobre la taula" un certificat d'operativitat del sistema per part d'Adif.
"Quan a les 6 del matí d'ahir ens informen que no hi ha prou maquinistes per iniciar el servei, ja no dic amb normalitat, sinó amb mínimes garanties fins i tot de seguretat, és quan nosaltres iniciem aquest expedient informatiu perquè ens retornin quines han estat les causes i circumstàncies que han impedit que aquest servei no es pugui fer", ha explicat.
Ha remarcat que dimecres a les 18.00 hores de la tarda la Generalitat va rebre una carta d'Adif mitjançant la qual s'exposava que el sistema era "operable" i per la qual cosa el Govern va traslladar a Renfe que comenci el servei.
EXPEDIENT SANCIONADOR
Paneque s'ha mostrat "sorpresa" pel fet que dijous un nombre molt reduït de maquinistes es presentés al seu lloc de feina i ha qualificat d'absolutament inesperada la situació.
Preguntada per si aquest expedient serà sancionador, ha matisat que la relació d'aquest expedient és amb Renfe i "a la llum del que respongui en qualsevol cas, si es derivés en un expedient sancionador, seria amb Renfe, que és responsable de la relació, en aquests moments, amb els treballadors i treballadores és Renfe".
Ha remarcat que ha estat en contacte amb tots els grups parlamentaris per mantenir-los al cas de l'estat del servei de Rodalies i que ha demanat la seva pròpia compareixença voluntària al Parlament per explicar-ho "al detall i poder escoltar i respondre a les seves inquietuds".