Paneque: El Govern "manté la confiança" en el director de la casa de Perpinyà

Defensa que l'executiu no té "cap inconvenient" a fer servir el terme 'Catalunya Nord'

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern "manté la confiança" en el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Christopher Daniel Person, que la setmana passada va afirmar que no feia servir el terme 'Catalunya Nord' en considerar que no era oficial per part de les institucions franceses.

"Les declaracions del director de la casa de Perpinyà fa referència a nomenclatures oficials, i així ho va dir, que fa servir l'Estat francès", ha dit en la roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, preguntada per la petició de destitució per part dels 5 exdirectors de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

VISITA A LA BRESSOLA

Paneque ha defensat que el suport es demostra amb recursos i amb polítiques, en les seves paraules, com la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la xarxa d'escoles catalanes La Bressola o amb l'augment de recursos "per tal de fomentar l'ús, el coneixement, l'aprenentatge i la pràctica del català".

Ha assegurat que l'executiu "no té cap inconvenient amb el terme 'Catalunya Nord'", i que és partidari textualment d'allunyar-se del soroll que s'allunya de les polítiques reals.

"El Govern ha fet una defensa tancada i promou l'ús del català. I la visita, no fa gaires dies, del president a La Bressola, mostrant el suport i augmentant els recursos precisament per a l'ensenyament del català a la Catalunya Nord, mostra el que és real, més enllà de discussions de terminologia", ha afegit.