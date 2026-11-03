Paneque a Feijóo sobre la vaga: "Sorprèn que es pugui posar en dubte" un dret

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Habitatge i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que "sorprèn que es pugui posar en dubte, més enllà del fons que motivi la vaga, un dret regulat" després que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi demanat als sindicats reconsiderar la convocatòria de vaga general del pròxim 11 de novembre.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha subratllat que "el dret a vaga és un dret reconegut i regulat" i ha instat a respectar-lo.
"És un dret que ha costat molt aconseguir. Per tant, crec sincerament que tots els representants institucionals i polítics és una cosa que hauríem de tenir molt clara", ha sostingut.
"INQUIETUD" SOBRE L'HABITATGE
Preguntada per si el Govern comparteix la convocatòria de vaga, la portaveu ha apuntat que "hi ha elements suficients perquè es pugui mostrar aquesta inquietud sobre el que avui encara és un repte" que té l'executiu respecte a l'habitatge.
En aquest sentit, ha dit que "és veritat que l'accés a l'habitatge assequible encara no està del tot garantit" i, per això, ha assegurat que el Govern entén la motivació de les mobilitzacions tot i que no estarà, ha dit, darrere una pancarta.
"Al Govern el que li correspon en una situació com aquesta és continuar treballant i impulsant les polítiques que estem del tot convençuts que ens han de portar a tenir un parc d'habitatge públic, que és l'única solució estructural que es pot mantenir en el temps", ha afegit.
I ha conclòs: "Entenem la motivació, entenem la inquietud i el malestar de la ciutadania, però el Govern on ha d'estar és treballant".
EL COS DE MOSSOS "NO ABAIXA LA GUÀRDIA"
D'altra banda, la consellera ha desvinculat els aldarulls del passat 24 d'octubre a Barcelona amb la vaga: "No tenen res a veure amb el que fins ara s'havia produït a Catalunya i no tenen les característiques que han tingut les mobilitzacions tradicionals a Catalunya".
Així, ha assenyalat que això no vol dir que els Mossos d'Esquadra no estiguin vigilant que al final de la manifestació "hi pugui haver grups que res tenen a veure amb les demandes legítimes de la mateixa manifestació que puguin provocar algun aldarull".
"El cos de Mossos d'Esquadra no abaixa la guàrdia i, per tant, està alerta com amb qualsevol altra mobilització", ha reblat.