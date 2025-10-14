Paneque a Feijóo: "El que esperaria el Govern" és que faciliti que el català sigui oficial a la UE

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que "el que esperaria el Govern" és que el líder del PP, Alberto Nüñez Feijóo, anunciés en les seves visites a Catalunya que facilitarà que el català, el gallec i el basc puguin ser llengües oficials a la UE.
"I si no pot assegurar això, com a mínim que asseguri que no ho obstaculitzarà. Això és el que esperaria sentir el Govern del senyor Feijóo en una visita a Catalunya. De la resta de temes, la veritat, pel que hem sentit, no n'esperem gaire més", ha destacat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Tot això després que Feijóo hagi presentat a Catalunya el pla d'immigració del PP, que planteja l'enduriment dels requisits per accedir a la nacionalitat espanyola.
En concret, el líder popular ha reclamat una reforma profunda de la política migratòria amb un pla de 10 mesures, que pretén "posar ordre on avui hi ha desordre" i que es vol desmarcar tant del Govern central com de Vox, segons ell.
En preguntar-li si el Govern manté la voluntat d'assumir les competències en immigració, Paneque ha assegurat que la Generalitat sempre donarà la "benvinguda" a qualsevol tramitació que doti de més competències la Generalitat.