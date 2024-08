Paneque expressa el "compromís absolut" del Govern amb l'aplicació de la Llei d'Amnistia

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expressat aquest dilluns el "compromís absolut" del Govern i del president Salvador Illa amb l'aplicació de la Llei d'Amnistia.

En una roda de premsa després de la primera reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat, ha afirmat que pel Govern l'Amnistia "és una eina fonamental per a la recuperació de la normalitat i la convivència a Catalunya".

"Ens reiterem en aquesta qüestió, en la necessitat d'aplicar una llei aprovada que, a més, valorem com a molt positiva per a aquesta represa de la normalitat a Catalunya", ha sostingut la portaveu.

Ho ha dit preguntada per la petició de Junts al Govern d'actuar contra els jutges que no apliquin la llei, i després que el portaveu de Junts al Congrés, Eduard Pujol, hagi acusat al Govern de Pedro Sánchez de ser "covard" per no fer que s'apliqui la Llei d'Amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar també que el Govern pot "fer bastant més" perquè s'apliqui l'Amnistia, després que el dilluns el ministre Óscar Puente afirmés que l'Executiu Sánchez ha fet, textualment, el que podia i el que havia de fer.