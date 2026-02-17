Paneque expressa la "commoció" del Govern per l'incendi amb 5 morts a Manlleu

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expressat la "consternació i la commoció" del Govern per l'incendi que aquest dilluns al vespre ha deixat cinc víctimes mortals a Manlleu (Barcelona).
En la roda de premsa al Palau de la Generalitat posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha afirmat que s'investiguen les circumstàncies que han provocat aquest incendi "absolutament dramàtic".
Aquest dimarts s'ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda, al qual assistiran, com ha dit Paneque, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
"Ara el més necessari és acompanyar les famílies i amics. No només amb la presència del president i la consellera Parlon en el minut de silenci, sinó que el president també ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'alcalde de Manlleu en aquestes primeres hores", ha afegit.
L'incendi, que es va generar dilluns al vespre en un traster situat al terrat d'un bloc de pisos, ha provocat la mort de 5 joves que feien servir el local com un "punt de trobada", i 4 persones han resultat ferides lleus.