Paneque explica que gran part de les incidències de Rodalies es repararan el dissabte i diumenge

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha precisat aquest dimarts que gran part de les incidències detectades a la xarxa ferroviària de Rodalies es repararan entre el dissabte i el diumenge, un moment amb menor volum de viatgers.
"Són vies operatives, però hem acordat que, en favor que la ciutadania tingui informació clara i es pugui estabilitzar el sistema, que mantindrem la proposta de servei presentada fins al divendres", ha explicat la consellera a la premsa, la qual cosa inclou el funcionament en les línies amb més activitat i plans alternatius de transport en la resta de la xarxa.
Així, el dissabte i el diumenge, dos dies amb menys mobilitat laboral i en el qual el nombre d'usuaris és menor, s'operarà en trams en els quals Adif comuniqui que es pot treballar, "perquè el dilluns puguem tenir un servei dins de la normalitat", sempre exceptuant els corts anteriors a la suspensió del servei de la setmana passada.