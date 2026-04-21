Paneque estudia reforçar l'Avalloguer amb recursos del pla estatal d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat l'aprovació aquest dimarts per part del Govern central del nou pla estatal d'habitatge en assenyalar que Catalunya augmenta en gairebé el doble els recusos, i ha afirmat que estudien amb ells reforçar el règim de cobertura gratuït a propietaris en impagaments de lloguer del pla Avalloguer.
En una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, ha dit que treballen en una línia d'ajuts per oferir "les màximes garanties possibles contra l'impagament" i per al manteniment del pis, en un sentit similar al model desenvolupat pel Govern basc, per incentivar la posada a disposició d'habitatges a borses de lloguer dels ajuntaments.
"Que puguin cedir aquest habitatge durant un període determinat de temps amb les màximes garanties", i ha dit que amb recursos del pla estatal fins i tot podrien donar ajuts per a rehabilitació o millores dels habitatges si s'allarga el temps de cessió a l'administració pública.