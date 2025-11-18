Paneque entén que l'ordenança de Martorell (Barcelona) sobre les fonts públiques té un aval jurídic

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha descartat valorar la nova ordenança municipal de Martorell (Barcelona) que prohibeix omplir amb aigua de les fonts públiques ampolles, garrafes o altres envasos, però que entén que s'ha avalat jurídicament.
"No podem valorar iniciatives concretes dels ajuntaments sempre que s'adeqüin al marc normatiu. I entenem que els serveis jurídics hauran vetllat perquè efectivament això no vagi en contra del marc normatiu vigent", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El consistori, governat per Junts i el PSC, justifica la mesura per prevenir ocupacions delinqüencials, un àmbit en què la consellera ha sostingut que el Govern fa "una feina molt intensa" en col·laboració amb els municipis.