Paneque emmarca en la "normalitat democràtica" la compareixença d'Illa per la Junta de Seguretat

No la "preocupa" que alguns dels socis de la investidura l'hagin demanat

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha emmarcat aquest dimarts en la "normalitat democràtica" la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, per explicar els acords adoptats la setmana passada en la Junta de Seguretat de Catalunya.

"El president Illa sempre s'hi ha mostrat molt partidari i ha anat a totes les compareixences en què se l'ha requerit, fins i tot fora del mateix Parlament. Ens sembla que entra dins la normalitat democràtica i que fins i tot és bo donar explicacions del que se'ns requereix", ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

La compareixença se substanciarà el dimecres 18 de desembre després que Junts, ERC, els Comuns i la CUP hagin presentat conjuntament la proposta perquè "expliqui els acords de la Junta de Seguretat i l'estratègia política del Departament d'Interior".

Sobre si la preocupa que siguin 4 grups parlamentaris --2 dels quals van donar suport a la seva investidura-- els que hagin sol·licitat la compareixença, Paneque ha afirmat que no ho estan: "No només no tenim preocupació, sinó que forma part de la nostra responsabilitat, com a consellers i del mateix president, comparèixer i donar explicacions al Parlament quan se'ns requereixi".

INTEGRACIÓ AL 112

Respecte a la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al Sistema d'Emergències de Catalunya, el CAT112, Paneque ha assegurat que era una de les "principals preocupacions" que traslladen la ciutadania i els ajuntaments al Govern i que va en línia amb l'objectiu d'avançar en termes de seguretat a Catalunya.

"Al Govern li sembla un pas més en la bona col·laboració, en la integració dels diferents cossos de seguretat que actuen i operen a Catalunya i, per tant, un pas més en aquest camí que els he marcat com prioritari", ha sostingut.

COMPETÈNCIES EN PORTS I AEROPORTS

Sobre les crítiques al fet que no s'acordés el traspàs de competències per als Mossos d'Esquadra de la protecció de ports i aeroports, ha dit que no es van adoptar acords en aquest sentit perquè "no estava en l'ordre del dia".

"No és que no s'acceptés, és que no estava en l'ordre del dia el trasllat de la competència de vigilància a ports i aeroports", ha defensat.