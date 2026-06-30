Paneque emmarca en "circumstàncies molt concretes" els fets del judici contra Vergés i Argimon

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha emmarcat en "circumstàncies molt concretes" els fets pels quals es jutja els exconsellers de Salut Alba Vergés (ERC) i Josep Maria Argimon (Junts) per presumptament endarrerir la vacunació del coronavirus als agents de Policia Nacional (CNP) i la Guàrdia Civil.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, la portaveu ha traslladat el màxim respecte al procés judicial que ha començat aquest dimarts, però ha considerat que "és bo que se circumscriguin" les decisions a les circumstàncies del moment.
"Ens sembla oportú assenyalar que aquelles decisions es van prendre en un moment molt determinat i és una consideració que fa el Govern i que a més entenem que en l'àmbit judicial també es tindrà en consideració", ha expressat la consellera.
El cas parteix d'una demanda interposada pel Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) i per l'Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil), en la qual al·legaven que els agents de la Guàrdia Civil i del CNP s'havien vist discriminats en la gestió de la vacunació de la covid respecte a altres cossos policials, com els Mossos d'Esquadra i les policies locals.
La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic com a presumptes autors d'un delicte de prevaricació administrativa per a Vergés i Josep Maria Argimon (que en el moment dels fets era director general de l'Institut Català de la Salut (ICS)), i també per a l'aleshores secretari general de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, i per a l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.