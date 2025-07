Paneque diu que treballen per presentar els "detalls" del model de finançament en la Bilateral

Veu "raonable" el retard respecte a la data pactada amb ERC

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que treballen per poder presentar els "detalls" de l'acord entre el Gobierno, el Govern i ERC sobre el nou model de finançament singular per a Catalunya en la reunió de la Bilateral Gobierno-Generalitat del 14 de juliol.

"Treballem amb aquest objectiu", ha respost durant una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, preguntada textualment per si de la reunió sortiran segur els detalls del model de finançament.

Ha explicat que busquen poder presentar un model que permeti resoldre qüestions com la infrafinanciación de Catalunya o la recaptació dels impostos, específicament l'IRPF, i que "s'està treballant en aquests moments" sobre aquesta qüestió.

"NO EXISTEIX UN ESCULL CONCRET"

Sobre els motius perquè s'hagi retardat dues setmanes sobre el termini acordat amb ERC la presentació del model, ha rebutjat que tingui a veure amb altres qüestions com la crisi en el PSOE pels presumptes casos de corrupció, sinó que tenia a veure amb el fet que són unes negociacions "complexes".

"No existeix un escull concret, sinó que la finalització d'aquestes negociacions ha recomanat allargar-ho. I és veritat, lamentem no haver pogut complir ambdues qüestions, el fons i la forma quant a data, però ens ha semblat que era un període de temps raonable per poder acabar de polir aquests detalls", ha valorat.

Paneque ha agraït a ERC "que es fixi més en el fons" per poder arribar a un bon acord, i no en el calendari, encara que ha afirmat que els hagués agradat poder complir amb això.