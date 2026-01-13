Paneque diu que Renfe té majoria en la nova Rodalies per "preservar els drets laborals"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat que Renfe té la majoria accionarial del 50,1% en la nova empresa Rodalies de Catalunya per "preservar els drets laborals" dels treballadors.
En una entrevista a Rac1 aquest dimarts recollida per Europa Press, Paneque ha explicat que era una "qüestió fonamental" i ha assegurat que totes les parts negociadores --Ministeri, Govern i ERC-- així ho van voler.
Ha defensat que la nova empresa permet que la Generalitat "piloti la gestió" i prengui decisions, i que es comenci amb el traspàs definitiu de les infraestructures de la línia R1 de Rodalies.
Preguntada per quan es notarà la millora del servei, ha dit que depèn de la governança, però també de l'arribada del material rodant i de les inversions i millores, tot i que "que la governança es faci des de la proximitat no farà més que millorar" el servei.
Sobre l'anunci de mesures del Govern central per fer front a la crisi de l'habitatge, Paneque les ha valorat positivament, ja que "van en la línia del que a Catalunya hem anat treballant".