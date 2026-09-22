Paneque diu que Puigdemont tindrà "el mateix tracte" que altres expresidents davant el seu possible retorn

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, rebrà per part de la Generalitat "exactament el mateix tracte que han tingut tots els expresidents" en el seu possible retorn a Catalunya després d'una eventual aplicació de la llei d'amnistia.
En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, Paneque ha insistit a demanar l'aplicació "immediata, sense cap mena de subterfugi" de la norma per a la tornada de tots els representants polítics que no han pogut tornar a Catalunya.
En aquest sentit, ha confiat que el Tribunal Constitucional, que aquesta setmana examina els recursos d'empara contra la inaplicació de l'amnistia per part del Tribunal Suprem, atengui el que "es va aprovar al Congrés dels Diputats amb la majoria suficient".