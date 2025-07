Paneque diu que el Pla de barris i viles "ha de permetre l'adaptació" al canvi climàtic

GIRONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029 "ha de permetre l'adaptació" dels entorns urbans a les situacions que presenta el canvi climàtic.

"No només són obres urbanes, també és una aposta per la igualtat d'oportunitats, per frenar la dinàmica de la marginalitat i per activar la ciutadania com un motor de construcció de país i de democràcia", ha dit aquest dilluns en clausurar l'última presentació del pla, a la vegueria de Girona.

La llei de barris i viles s'ha fet combinant l'àmbit urbà, el mediambiental i el social, i Paneque ha dit que els objectius de la llei són reduir desigualtats, adaptar-se "amb justícia a l'efecte del canvi climàtic i rehabilitar espais urbans".

Entre les diferents actuacions subvencionables que els municipis presentin, en el Programa memòria d'intervenció integral, un mínim del 25% del pressupost haurà d'anar destinat a actuacions de transformacions físiques, transició ecològica i acció sociocomunitaria.

Segons la consellera, el programa ha d'apuntar a un engranatge de col·laboració institucional important: "Els ajuntaments són els protagonistes, però les diputacions també són indispensables".

Aquest dimarts es farà a la Conselleria una jornada tècnica adreçada a tots els ajuntaments interessats en la primera convocatòria per accedir a les subvencions.