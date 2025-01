Paneque diu que el Govern "continuarà demanant" les dades d'execució pressupostària a Hisenda

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que el Govern "continuarà demanant" les dades d'execució pressupostària de l'Estat perquè és una dada important a l'hora d'elaborar els pressupostos.

"Les dades d'execució pressupostària són una dada important no només a l'hora d'elaborar els pressupostos, sinó també per saber quin és el nivell d'execució i, per tant, la consellera (Alícia Romero) les ha demanat i les continuarà demanant. Hem de ser exigents en tot el que sigui en favor dels interessos de Catalunya, i això ho és", ha sostingut en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha dit aquest dimarts en una entrevista de TV3 que va traslladar al ministeri d'Hisenda aquesta qüestió en una reunió a finals d'any: "Necessitem dades per prendre decisions. Les vam reclamar al ministeri i esperem que això es pugui publicar".