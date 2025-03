Paneque diu estar determinada a "aconseguir" temps i competències després de les peticions de cessament

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest divendres que té la determinació d'"aconseguir el temps" que no ha tingut des que ha arribat a la conselleria i les competències per trobar solucions a Rodalies després de les peticions de cessament.

"Els grups del Parlament tenen tot el dret de pronunciar-se. Jo, com a consellera, tinc la determinació d'aconseguir el temps, que encara no he tingut en aquests pocs mesos, i les competències, que encara li falten a Catalunya, per situar-me en l'àmbit de la responsabilitat de les solucions", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

El ple del Parlament va aprovar dijous demanar el cessament de Paneque i reprovar-la "per la seva mala gestió en l'escalada d'incidències" a Rodalies, en una proposta de resolució amb el suport de Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, l'abstenció d'ERC i els vots en contra del PSC-Units i els Comuns.