Paneque diu que es construiran els 50.000 nous habitatges només "de la mà dels ajuntaments"

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que la Generalitat de Catalunya aconseguirà construir els 50.000 nous habitatges que tenen com a objectiu, però que "no serà viable si no és de la mà dels ajuntaments".

Ho ha dit durant la seva visita aquest dissabte a les obres de construcció de 40 habitatges dotacionals protegits en un solar de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) cedit a Incasòl, ha informat la Conselleria de Territori en un comunicat.

L'obra té un pressupost de 5,3 milions d'euros i l'edifici plurifamiliar disposa d'entre 5 i 6 habitatges per pis, a més d'un espai de lloguer per a entitats, i el cobert de l'edifici preveu l'habilitació per a la generació d'energia fotovoltaica per als espais comuns.

Acompanyada de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, Paneque ha agraït la col·laboració del municipi: "Sant Boi és un bon exemple de treball institucional conjunt per a la millora de la ciutat i per aconseguir els objectius comuns".

Moret ha destacat la importància de les polítiques d'habitatge i ha assenyalat que el model de col·laboració entre municipis i la Generalitat a través d'Incasòl "marca el camí a seguir per donar resposta a les necessitats d'habitatge públic i assequible".

Paneque també ha destacat que és, textualment, un problema de fons a Catalunya "no disposar d'un parc d'habitatge públic suficient per assegurar que els catalans no hagin d'aportar més d'un 30% del seu sou per accedir a un habitatge assequible".