Paneque destaca la voluntat dels càmpings per minimitzar els riscos de protecció civil

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat aquest dilluns la voluntat dels càmpings de minimitzar els riscos de protecció civil a les seves instal·lacions, probablement mitjançant un grup de treball o marc de col·laboració entre el Govern i el sector per buscar solucions.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu al Palau de la Generalitat, i després que hagi participat a primera hora en una trobada entre l'executiu català i representants dels càmpings.

"El sector és molt conscient també que hi ha algunes problemàtiques que són complexes i que, per tant, pel seu propi benefici com a sector, volen ajudar a resoldre-les", ha destacat Paneque.

INSTAL·LACIONS EN ZONES INUNDABLES GREUS

La Generalitat va xifrar la setmana passada en 16 el nombre de càmpings a Catalunya que tenen més del 50% del seu àmbit en zona inundable greu, dels quals la majoria se situen a l'Alt Pirineu (Lleida).

El Govern vol estudiar en cada cas si és possible prendre mesures correctives o mesures d'autoprotecció per minimitzar riscos i, en cas que no sigui possible, veure quines altres figures compensatòries es poden desplegar.