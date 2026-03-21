Paneque destaca el retorn de l'ibis eremità com a "símbol de reconciliació amb la naturalesa"

GIRONA 21 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assistit aquest dissabte a l'alliberament dels primers 19 ibis ermitans dins del projecte que la Fundació Alive desenvolupa en el Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, on ha destacat la tornada d'aquest au com a "símbol de reconciliació amb la naturalesa".
Segons ha informat el Govern en un comunicat aquest dissabte, el projecte té com a objectiu fixar una població estable d'aquest au en perill d'extinció.
Paneque ha recordat que aquest és un projecte de conservació impulsat des del departament per "reforçar els ecosistemes" i ha celebrat que hi hagi tres colònies a Europa per a la recuperació d'aquesta espècie.
A més, ha posat en valor el coneixement científic com a "pilar imprescindible" per entendre la complexitat dels ecosistemes, reduir la incertesa i anticipar riscos.
Els individus alliberats aquest dissabte són el primer grup que va arribar a l'Empordà, que van ser criats a mà a Andalusia i transportats a Catalunya en el mes de juny amb al voltant d'un mes de vida.
El projecte contempla l'alliberament d'ibis ermitans procedents d'Àustria que han estat en l'aviari uns 6 mesos per completar la seva aclimatació amb l'objectiu que s'integrin amb èxit en la població.