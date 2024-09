Paneque destaca el "paper logístic" del port de Portbou (Girona)

Ha visitat també Vilafant, on s'ha referit a la seva posició estratègica en el futur Corredor



GIRONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, ha destacat aquest dissabte el "paper logístic" del port de Portbou (Girona), on ha visitat la nova seu del Consorci portuari, informa el departament en un comunicat.

Acompanyada per l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, la consellera ha destacat els projectes executats en matèria de funcionalitat i impuls de la mobilitat sostenible en els nous equipaments del port, com la col·locació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i un punt de recàrrega per a vaixells elèctrics.

També s'ha referit al "paper logístic" del port de Portbou, la seva ubicació estratègica i la presència de l'estació de l'AVE; ha destacat el "salt qualitatiu" que suposa per al port la instal·lació de carregadors de vaixells elèctrics, el primer de la Costa Brava, i la importància de la nova seu del Consorci Port, actuacions que suposaran, en total, un cost de 765.000 euros durant el 2024.

La inversió d'aquest any feta pel Consorci, sumada a la dels quatre anys anteriors, suposa una inversió d'1 milió d'euros.

La nova seu del Consorci és "un edifici modern, funcional i polivalent" que disposa de plaques solars que generen 7,5 kW d'energia neta per a l'autoconsum de les instal·lacions.

VILAFANT

A l'Ajuntament de Vilafant, l'alcaldessa Montse de la Llave ha destacat l'objectiu d'aconseguir "un municipi sense cotxes de pas" i ha demanat al Govern que tingui en compte la connexió entre el Pont del Príncep de Vilamalla fins al Tren d'Alta Velocitat per potenciar-ne l'ús industrial previst.

La consellera i l'alcaldessa han coincidit a garantir que "qualsevol projecte es faci basat en la protecció del medi ambient".

Paneque ha recordat el paper que sempre ha tingut Vilafant per la seva ubicació estratègica: "El Corredor Mediterrani és una prioritat d'aquest mandat. Amb el secretari Manel Nadal hi hem insistit. Aquest projecte va ser estratègic durant els governs de progrés de Maragall i de Montilla i, ara, és necessari tornar-lo a impulsar".