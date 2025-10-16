Paneque destaca el paper de la col·laboració públic-privada en l'autosuficiència hídrica

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, ha destacat el paper de la col·laboració públic-privada en l'autosuficiència hídrica, en una visita aquest dijous a la depuradora de Rubí (Barcelona), informa el departament en un comunicat aquest dijous.
La visita ha servit per conèixer el projecte impulsat per AstraZeneca per habilitar un sistema terciari per a la depuració natural amb aiguamolls artificials de l'aigua tractada a la planta.
"La col·laboració públic-privada, juntament amb la implicació de centres de recerca de referència, ens permet avançar cap a l'autosuficiència hídrica", ha afegit la consellera.
L'actuació és fruit del conveni subscrit per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Consell Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i AstraZeneca per millorar potencialment la qualitat de la riera de Rubí amb solucions basades en la naturalesa.
Paneque ha explicat que les actuacions en el cicle de l'aigua "han de buscar l'equilibri entre el proveïment, el sanejament i el medi" i ha dit que la qualitat de l'aigua és igual d'important que la quantitat.