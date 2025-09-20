Paneque destaca la "modernització" dels nous trens elèctrics de FGC

Es posaran en marxa 4 a la línia Lleida-Terrassa (Barcelona) des d'estiu de 2026
LLEIDA, 20 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat aquest dissabte el "pas significatiu en la modernització del transport ferroviari" que suposen els nous trens elèctrics de Ferrocarrils (FGC), que es posaran en marxa en el recorregut entre Lleida i Terrassa (Barcelona).
Ho ha dit al taller ferroviari del Pla de Vilanoveta de Lleida en la presentació del primer dels quatre trens elèctrics que operaran aquest recorregut, acompanyada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el president de FGC, Carles Ruiz Novella, i el president de Stadler València, Íñigo Parra.
Els trens elèctrics començaran a circular per les línies RL3 i RL4 a partir de l'estiu de 2026 i Paneque ha assegurat que aquesta fase de modernització "forma part d'un projecte més ampli de millora de la xarxa ferroviària de Lleida, que té el propòsit d'incrementar la puntualitat i la fiabilitat del servei".
S'està negociant un conveni amb Adif per a la cessió de 14 estacions entre Bell-lloc d'Urgell (Lleida) i Rajadell (Barcelona) que permetrà "equipar-les amb informació en temps real, sistemes de difusió d'informació, càmeres de seguretat i una nova senyalització".
El Govern vol "millorar el servei ferroviari de Catalunya, perquè el país tingui un sistema de transport adequat a les condicions de modernitat, eficiència i comoditat que se suposa que ha de tenir un país que vol evolucionar al ritme del seu creixement", ha dit Paneque.
Larrosa ha destacat que "cada vegada hi ha més gent que utilitza el transport i això requereix decididament prendre decisions en matèria de mobilitat", i Parra ha assegurat que aquest primer tren elèctric és una fita rellevant.
TRENS ELÈCTRICS I ACCESSIBLES
Els trens compten amb 3 vagons amb 6 portes a cada costat, 164 seients i una capacitat total de 439 passatgers, a més de 15 pantalles panoràmiques d'informació, i s'ha afegit una indicació lumínica a l'avís sonor d'obertura i tancament de portes.
També compten amb 16 altaveus per cada vagó i 8 pantalles en l'exterior per informar als passatgers en les andanes.
Per fer-los accessibles, aquests trens no tenen escales d'entrada i el pas interior entre vagons està permès a través de passadissos d'intercomunicació, i cada tren comptarà amb dos espais reservats per a persones com mobilitat reduïda.
ADEQUACIÓ DEL TALLER DE PLA DE VILANOVETA
Per posar en marxa la línia s'han electrificat les vies i es preveu ampliar la nau del taller.
A més, a principis de 2026 s'instal·larà un centre de gestió i de simuladors de conducció per a formació, amb l'objectiu de convertir el Pla de Vilanoveta en el centre operatiu de Rodalies de Lleida.