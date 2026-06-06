Paneque destaca que les obres en carreteres del Baix Ter (Girona) permeten "avançar" en seguretat

Es licitarà el projecte de condicionament de la GI-633 entre Colomers i Verges
GIRONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que les obres que s'estan duent a terme en les carreteres del Baix Ter (Girona) permeten avançar en termes de seguretat i millorar la mobilitat i pacificació de l'entorn.
Ho ha dit durant la seva visita a les obres de la C-31 a Ullà (Girona), on ha agraït com s'estan desenvolupant aquestes actuacions i ha explicat les diferents obres en les quals es treballa per millorar la xarxa viària en aquesta zona, informa en un comunicat aquest dissabte.
El Govern finalitzarà aquesta tardor les obres en execució per millorar la seguretat viària i integració urbana de la C-31 en el seu pas per Ullà, amb un pressupost d'1,7 milions d'euros, que consisteixen en la formació d'un itinerari de vianants, nous passos de vianants, la instal·lació d'un semàfor i diverses mesures de pacificació.
"Millora la seguretat per a la ciutadania en termes de mobilitat i en termes de passeig també. Hem vist com hi haurà aquests vorals amplis, com hi haurà també una barrera vegetal. És, doncs, un tram molt urbà, molt pensat també per la ciutadania i per a la seguretat i la fluïdesa d'un tram en el qual hi ha un tràfic molt elevat", ha destacat la consellera.
Respecte a la resta d'obres, Paneque ha explicat que el segon trimestre d'aquest any es licitaran les obres per eixamplar i millorar el traçat d'itinerari entre Colomers i Verges (Girona) format per la carreteres GI-633 i GI-634.
COLOMERS-VERGES
Amb una inversió prevista de 14 milions d'euros, el Departament preveu licitar les obres de condicionament d'un tram de la GI-633 d'1,2 quilòmetres i prop de 6 quilòmetres de la GI-634, permetent ampliar dels 6 als 9 metres la carreteres, així com l'execució de mesures de pacificació del trànsit.
A més, es construiran noves rotondes en els creus a l'inici i al final de les traveseras de Colomers i Jafre, amb el projecte encara en fase d'anàlisi de les propostes rebudes durant el tràmit d'audiència pública.
D'altra banda, també s'estan realitzant obres de millora del paviment i formació de cuneta transitable en li GI-631, entre Colomers i Sant Mori (Girona), amb un pressupost d'1,9 milions d'euros, que finalitzaran aquest mes de juny.