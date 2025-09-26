Publicat 26/09/2025 18:04

Paneque destaca la feina del GiDomus en l'acompanyament per rehabilitar edificis

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque
JORDI_GARCIA_MONTE@LOCALPRES - GENERALITAT

GIRONA 26 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que el GiDomus "reforça la feina" que fan les institucions en l'acompanyament per a la rehabilitació energètica dels edificis.

En un comunicat aquest divendres, el departament explica que Paneque ha participat en l'acte de presentació del programa, que està pensat per acompanyar ajuntaments, professionals i la ciutadania en general.

La consellera ha subratllat que la rehabilitació energètica dels edificis "és una de les grans oportunitats" de l'actualitat, i ha explicat que permet reduir la demanda d'energia i la dependència exterior.

El GiDomus es basa en un model de finestreta única que centralitza els serveis tècnics, administratius i financers per agilitzar els treballs en reparacions d'aïllament tèrmic o a les instal·lacions.

El programa preveu obrir durant aquest mes oficines a les comarques del Gironès, el Ripollès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa (Girona).

Contador