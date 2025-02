Paneque destaca els programes del Govern per impulsar projectes de sostenibilitat en la indústria

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat aquest dissabte els programes de la Generalitat per impulsar projectes de sostenibilitat i de millora energètica en empreses industrials de Catalunya.

Ho ha dit durant una visita que ha fet al celler de Família Torres a Pacs del Penedès (Barcelona), on ha conegut projectes de l'empresa vinculats a la sostenibilitat ambiental, centrats al programa 'Torres & Earth' de mitigació i adaptació al canvi climàtic, segons informa el Govern en un comunicat.

Paneque ha lloat la incorporació d'aquest tipus d'iniciatives al món empresarial català, que serveixen com a exemple a altres organitzacions per estendre aquestes pràctiques: "Projectes com els de la Família Torres ens mostren que la descarbonització de les nostres empreses és possible i viable", ha valorat.