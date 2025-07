Paneque destaca el compromís del Govern d'impulsar polítiques públiques d'habitatge per a joves

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat el compromís del Govern a l'hora de liderar i impulsar una política pública d'habitatge "estructural, continuada i estratègica" adreçada a la majoria de catalans, especialment els joves.

Ho ha dit aquest dilluns en l'acte 'Eines per millorar l'accés dels joves a l'habitatge: una proposta de futur per Catalunya', celebrat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), juntament amb la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.

Les conselleres han debatut sobre els diferents instruments públics per facilitar l'emancipació juvenil que el Govern està executant i Paneque ha recordat que dels 50.000 habitatges públics que es construiran fins al 2030, es preveu que 14.000 siguin per a joves.

Ha afegit que, d'aquesta manera, el 25% de totes les promocions es destinaran a joves de fins a 35 anys i ha assegurat que, juntament amb el Préstec d'emancipació, el Govern pretén "garantir l'accés a l'habitatge als joves" amb actuacions diverses i complementàries.

Martínez Bravo ha assenyalat que el problema de fons en l'accés a l'habitatge "no és només generacional, és la desigualtat", per la qual cosa ha remarcat que Catalunya, textualment, necessita reivindicar i perfeccionar l'ascensor social com una peça clau de la construcció d'una veritable prosperitat compartida.