Paneque descarta valorar el consorci rebutjat per ERC: "El Govern ha de complir els acords"

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha rebutjat valorar la possibilitat de crear un consorci per a un "traspàs progressiu" de la recaptació d'impostos a la Generalitat, inicialment contemplada en la ponència política d'ERC, i ha afirmat que l'executiu es limita a complir els seus acords.

"Sobre qüestions de debat intern de grups parlamentaris o de forces polítiques, nosaltres entenem que no ens hem de manifestar. El que el Govern ha de fer és complir els acords, en aquest cas, amb Esquerra Republicana, amb el pacte d'investidura", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Respecte a la figura del consorci, ha dit que el que contempla l'acord amb ERC és la recaptació de l'IRPF l'any 2026, que els mecanismes per fer-ho s'hauran de treballar i negociar, i preguntada per si aquesta seria la manera més fàcil per aconseguir-ho, ha afirmat: "Jo no seria capaç de dir-li quin camí serà més fàcil o més difícil".