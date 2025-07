Paneque descarta retirar el decret de renovables i aposta per tramitar-lo com un projecte de llei

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha descartat aquest dimarts retirar el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya, impulsat pel Govern, i aposta per tramitar-lo com un projecte de llei.

En una roda de premsa després del Consell Executiu i preguntada pels dubtes dels Comuns a l'hora de defensar-lo i el rebuig de Junts, ha afirmat que han pactat amb els Comuns i ERC tramitar-lo d'aquesta manera per incorporar "aquells aspectes que generaven dubtes o que aportaven millores".

Ha confiat que tiri endavant la iniciativa, ha sostingut que han treballat de manera positiva amb els grups parlamentaris i s'ha mostrat optimista respecte a la negociació: "Encara queden algunes hores per tancar-la".