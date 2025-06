Paneque descarta replantejar les obres de l'R3 i reivindica el pla alternatiu de transport

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha descartat replantejar les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies, que començaran el 27 de setembre i s'estendran durant 16 mesos, i ha reivindicat el "bon disseny" del pla alternatiu de transport.

En la sessió de control al Govern aquest dimecres en el ple del Parlament, ha assegurat que s'ha fet una "aproximació integral de totes les obres que s'havien de fer per no anar-ho fent per fases", i ha afegit que cal fer un tall de 16 mesos.

A més a més, Paneque s'ha mostrat oberta a "aportacions" dels grups parlamentaris al pla alternatiu i en altres qüestions relatives a aquestes obres, i ha defensat que la proposta del Govern és encertada, textualment, després de recordar que l'executiu destinarà 67 milions d'euros al pla alternatiu de transport.