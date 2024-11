Paneque descarta aprovar els pressupostos sense acord i vol un "ritme més intens"

Detalla que el Govern aprovarà les balances fiscals abans que els comptes

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha descartat aprovar els pressupostos del 2025 sense haver-los acordat prèviament amb els grups parlamentaris, i ha afirmat que vol que hi hagi un "ritme més intens" en les negociacions per poder tenir els comptes aprovats com més aviat millor.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha assegurat que les reunions pressupostàries s'han produït però "no amb el ritme" que al Govern li hauria agradat, però ha manifestat el màxim respecte pels processos congressuals dels partits, en al·lusió al congrés d'ERC d'aquest dissabte.

També ha detallat que la setmana passada hi va haver una reunió de seguiment de l'acord d'investidura amb ERC en la qual es va parlar sobre finançament singular i el traspàs de Rodalies, dos assumptes pels quals els republicans van mostrar més "interès" sobre si es complirien els terminis acordats, segons la portaveu.

"COMPLIR ELS ACORDS"

"Estem progressant en els diferents àmbits, i per resumir-ho en una sola frase, el que vam traslladar en aquesta reunió és que el Govern està absolutament compromès a complir els acords d'investidura en els terminis que s'havien pactat", ha subratllat.

Sobre les converses amb els Comuns, Paneque ha assenyalat que en les reunions estan abordant el règim sancionador de la llei d'habitatge i el cos d'inspectors per aplicar-lo, a més de dotar de més recursos les polítiques d'habitatge, però ha afegit que no hi ha "res tancat".

BALANCES FISCALS

La portaveu ha detallat que el Govern té previst presentar les balances fiscals abans de l'aprovació dels pressupostos, i ha explicat que la Conselleria està en el moment de "complementar amb la metodologia de càrrega i benefici que incorpora algunes consideracions complementàries i que acaba d'afinar el càlcul" de les balances.

"És una qüestió habitual", ha assenyalat Paneque, que ha sostingut que la voluntat del Govern és complir amb la llei i publicar les balances fiscals abans dels pressupostos.

A més, ha detallat que dijous mantindran una reunió sobre els comptes amb la CUP en la qual escoltaran les seves propostes i incorporaran "aquelles que vagin en l'àmbit d'ampliar el parc públic d'habitatge o la millora de Rodalies i de la mobilitat a Catalunya".