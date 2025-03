Paneque sobre el desallotjament del tren de Rodalies: "Són unes imatges que no volem para Catalunya"

Afirma que no hi ha hagut perill, però admet que s'hagués pogut donar una millor "informació i acompanyament"

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha lamentat que els usuaris desallotjats aquest divendres d'un tren per una fallada en la catenària entre les estacions Bellvitge-Gornal i Gavà (Barcelona) hagin hagut de caminar per les vies: "Són unes imatges que no volem per a Catalunya ni per als usuaris de Rodalies".

Ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació abans de reunir-se amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano; el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Ángel Contreras, en el marc de les trobades diàries que Gobierno i Generalitat s'han compromès a mantenir per fer seguiment d'aquest tipus d'incidències.

La consellera ha afirmat que no s'ha produït una situació de perill per als usuaris desallotjats, però ha admès que "s'hagués pogut donar una atenció molt millor en termes d'informació i d'acompanyament".

Paneque ha indicat que la incidència d'aquest divendres s'ha degut a la falta de tensió elèctrica d'una catenària: "En qualsevol cas, el que posa sobre la taula és la necessitat absoluta de millorar la nostra infraestructura per poder donar un servei amb normalitat".

"UNA SETMANA COMPLICADA"

Ha emmarcat l'avaria d'aquest divendres, i la recentment registrada en la R3 "en una setmana complicada especialment en Rodalies", després de la recuperació del servei sud de la R2 després de la finalització de les obres en el túnel de Roda de Berà (Tarragona), que ha qualificat de molt complicades.

Ha criticat "molts anys d'acumulació d'un mal servei i de desinversió a la xarxa de Rodalies que no permet tenir un servei digne, eficient i fiable al que mereix Catalunya", per la qual cosa s'ha referit al compromís del Govern a esmenar aquesta situació.