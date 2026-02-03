Paneque demana al secretari d'estat de Transports que s'estableixi a Catalunya fins a estabilitzar Rodalies

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, "s'estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l'estabilització del sistema" de Rodalies.
"Els dies necessaris, el temps que calgui. No es pot permetre aquesta situació durant més temps", ha dit la consellera en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual ha dit que es va fer un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri per restablir el servei, però que la situació actual no pot continuar i s'ha d'acabar, en les seves paraules.
L'objectiu, amb la presència indefinida de Santano a Barcelona, és que s'actuï amb una veu única i que es millori la coordinació amb Renfe i Adif en els treballs de millora de la xarxa, i accelerar la represa: "Si no hi ha un treball conjunt en l'operativa de certificar la seguretat d'aquests punts, no serà possible una represa en el temps més curt possible a futur".
En aquest sentit, ha requerit que s'accelerin els treballs, per garantir i concretament prioritzar les actuacions de l'R1, l'R2 i l'R4, per a la posada en marxa del sistema com més aviat millor.
Ha afirmat que la situació de Rodalies és fruit d'una desinversió de dècades i que s'han trobat la xarxa "en un estat lamentable", ha afirmat que estan treballant dia i nit per revertir aquesta situació, que entén l'estat d'ànim dels maquinistes i el malestar dels usuaris.
REPRENDRE EL SERVEI
Paneque ha argumentat que el Govern va anunciar la represa del servei sense serveis alternatius dilluns d'aquesta setmana, perquè és el que es preveia en aquell moment amb les informacions de les quals disposaven, però que "és una evidència que, malauradament, no ha estat així", i que s'havia fet un vot de confiança a Renfe i Adif perquè fos així.
Ha dit que les "informacions posteriors" de Renfe i Adif han endarrerit la represa dels trams que operen amb plans alternatius.
Preguntada per quan es reprendrà, ha respost: "Quan se'ns vagi informant amb certeses de les obertures, ho anirem comunicant. Però en aquests moments, el que hem demanat, exigit, al Ministeri, a Renfe i a Adif, és que aquesta represa sigui com més aviat millor amb els criteris de seguretat que tots volem".