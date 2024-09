Paneque demana una resposta "humana" després de l'arribada de 200 migrants a Tossa de Mar (Girona)

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reclamat donar una resposta "humana i adequada" a la crisi migratòria, en ser preguntada per l'arribada de 200 migrants a Tossa de Mar (Girona) que havien sol·licitat asil.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha cridat a allunyar-se de "respostes simples" a la crisi migratòria, tot i que ha assenyalat que no es refereix en concret a l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, que ha expressat preocupació per l'arribada d'aquestes 200 persones a la ciutat costanera durant la temporada alta de turisme.

Ha detallat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat amb l'alcalde de Tossa "per compartir inquietuds i per mostrar aquest acompanyament i preocupació", i ha reclamat que hi hagi un debat serè sobre la immigració.

"Des del respecte i atenent que darrere d'aquestes situacions doncs hi ha màfies, situacions personals molt complexes que requereixen un debat polític serè i amb una aproximació humana i no solucions populistes o simples", ha insistit.

Ha recordat que aquestes 200 persones tenen reconegut el dret d'asil i s'estaran a Tossa entre 15 i 30 dies en una "primera fase d'acolliment".