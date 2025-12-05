Paneque demana "respecte" a les restriccions a la zona zero de la PPA de cara al pont

Subratlla que les converses amb els Comuns se centren en habitatge i "encara no" en els pressupostos
BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, ha demanat aquest divendres "respecte" a la ciutadania amb les restriccions de moviments a la zona zero de la pesta porcina africana (PPA) de cara al pont de la Puríssima.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha insistit que els 13 casos positius per PPA en senglars morts s'han donat en un radi de 6 quilòmetres de la mateixa zona de Collserola (Barcelona) i ha qualificat d'"important" que es puguin fer batudes de senglars en el radi de 6 quilòmetres per controlar-ne la població.
Sobre els possibles expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en les empreses exportadores de porcí afectades per les restriccions de venda, ha assegurat que, en cas de produir-se, el Govern central ja ha "articulat" els mecanismes per atendre'ls.
REGULACIÓ DEL LLOGUER TEMPORADA
Quant a l'aprovació en l'últim ple de l'any del Parlament de la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, s'ha mostrat confiada que la mesura abaixi els preus: "Espero que en els pròxims trimestres comencem a notar que aquesta fugida que teníem cap a altres modalitats, en estar limitada, tingui efecte en els preus".
Ha assenyalat que en l'acumulat de l'aplicació del topall s'han contingut les rendes de lloguer, i ha afirmat que s'han reduït un 4% a les ciutats tensionades i un 6,6% en les no tensionades.
COMUNS
En referència a la proposició de llei dels Comuns perquè els ajuntaments de Catalunya puguin prohibir les compres especulatives d'habitatge, ha subratllat que durant el primer trimestre del 2026 "es veurà" com es desenvolupa la proposta a través de l'informe encarregat a un grup de treball conjunt amb el Govern.
Ha aclarit que "encara no" estan en converses respecte als pressupostos de la Generalitat 2026 amb la formació que lidera Jéssica Albiach.
RODALIES I TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC
Preguntada per les incidències en el servei de Rodalies, ha explicat que un terç responen a afectacions a les infraestructures, i un altre terç de l'estat del material rodant i trens: "Ens ho hem trobat pitjor del que havíem pensat".
Sobre les bonificacions al transport públic, ha remarcat que s'ha de bonificar a qui ho necessiti, segons ella, i ha negat la idea que sigui gratuït: "Els impostos han de servir i la tarifa ha de servir per tenir un sistema sostenible".