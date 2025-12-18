Paneque demana "prudència" sobre l'origen de la PPA malgrat l'escorcoll policial a l'IRTA-CReSA

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat "prudència" sobre l'origen de la pesta porcina africana (PPA), després que aquest dijous al matí la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra hagin fet una entrada i escorcoll al laboratori de l'IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Ho ha dit aquest dijous en una atenció als mitjans al Parlament, en la qual s'ha remès a la compareixença dimecres del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre aquesta qüestió, en la qual va apuntar que amb les dades recaptades "avui res permet concloure" que l'origen de la PPA a Catalunya siguin les instal·lacions de laboratoris o centres que treballen amb aquest virus.
"Aquesta és una qüestió molt sensible. Des del mateix Govern i el Departament d'Agricultura s'ha instat a la investigació per conèixer el possible origen d'aquest brot", ha afegit la també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Ha reiterat que, amb la informació que hi ha en aquests moments "ni es pot confirmar ni es pot desmentir" aquesta hipòtesi.
Fins ara, s'han confirmat 26 casos positius de PPA a Catalunya, tots en senglars trobats dins el primer radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).