Paneque demana prudència davant l'episodi de pluja intensa previst aquest dimecres a Catalunya

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha cridat aquest dimarts a la prudència i a l'autoprotecció davant els avisos de pluja intensa, fort vent i mala mar d'aquest dimecres, que afectaran tot Catalunya exceptuant punts de l'Alt Pirineu, Lleida i les Terres de l'Ebre.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha demanat prudència perquè algunes zones de Catalunya poden estar en avís vermell, i estar alerta als canals de comunicació habituals, més enllà de si finalment cal enviar algun missatge Es-Alert.
Respecte a l'enviament d'aquests avisos, ha dit que el protocol vigent actualment és el que hi havia fins ara, tot i que "els equips estan en revisió" d'aquesta eina de cara a possibles millores en el futur.