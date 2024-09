Paneque demana no perdre's en un "debat de paraules" amb el finançament i reivindica l'acord

Afirma que abans del 2025 es presentaran els estatuts de l'empresa mixta que gestionarà Rodalies



BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat no perdre's en un "debat de paraules" amb el finançament singular de Catalunya i ha reivindicat l'acord PSC-ERC.

"El que diu l'acord és el que diu l'acord, negre sobre blanc. Estem parlant de millorar el finançament per a Catalunya. És absolutament necessari per desenvolupar les polítiques que hem marcat com a prioritàries", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Respecte als terminis d'implementació del nou finançament, ha supeditat la reforma a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2025: "Quan tinguem aquests pressupostos aprovats, començarem aquestes negociacions vinculades a la millora del finançament".

Ha indicat que la línia temporal de la negociació del finançament serà "necessàriament més llarga" que la dels pressupostos, en la qual assegura estan absolutament centrats des del Govern i espera que s'aprovin a principis del 2025.

Preguntada per les declaracions de l'exconseller d'Economia i Hisenda Antoni Castells (PSC) en una entrevista del diari 'Ara' aquest diumenge, en la qual va opinar que el PSC s'ha de distanciar del PSOE per pactar el nou finançament, ha defensat l'estructura diferent dels socialistes catalans i que el Govern està "absolutament compromès" amb Catalunya.

JUNTS I PUIGDEMONT

Sobre la transferència de les competències en immigració a la Generalitat acordada per Junts amb el PSOE, ha defensat el moviment si "compleix amb la legalitat vigent", i en preguntar-li si creu que la compleix, ha respost que sí.

Respecte a la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després del seu retorn, coincidint amb la investidura de Salvador Illa com a líder de l'executiu català, ha afirmat que va ser un moment d'inquietud i incertesa per al PSC, i ha lamentat la "politització" del cos de Mossos d'Esquadra, a qui ha reiterat el seu suport.

També ha demanat aplicar la llei d'amnistia als polítics encausats pel procés, inclòs Puigdemont, ja que, a parer seu, "el que és bo per a Catalunya és bo per a la resta d'Espanya", en resposta a les declaracions del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va dir que a tothom li hauria agradat detenir l'expresident, textualment.

RODALIES

Ha previst que a finals del 2024 es presentaran els estatuts de l'empresa mixta Govern central-Generalitat encarregada de gestionar Rodalies de Catalunya i, d'aquesta manera, mostrar la "forma definitiva" que tindrà aquesta entitat i les primeres mesures que es faran.

"A partir d'aquí hi haurà un calendari de quines són les primeres línies, les primeres infraestructures, a traspassar a aquesta empresa mixta i a gestionar", ha explicat Paneque.

També ha demanat dos anys per mostrar la millora de la infraestructura, en el transcurs dels quals hi haurà una "inversió importantíssima per tenir un servei ajustat a les necessitats de Catalunya" i durant els quals cal dur a terme les obres pertinents.