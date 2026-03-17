Paneque demana no "fer política" amb les alertes de Protecció Civil que responen a criteris tècnics

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat no "fer política" amb les alertes decretades per Protecció Civil diumenge passat per l'episodi de vent a Catalunya les quals, afirma, responen a criteris tècnics.
Així s'ha expressat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu aquest dimarts, preguntada per l'afirmació de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, qui en un missatge a X va dir que l'alerta decretada no es corresponia amb la situació viscuda per la ciutat.
Paneque ha assenyalat que no és un "bon camí" valorar políticament l'àmbit de la protecció civil perquè, assegura, està vinculat a criteris molt ben establerts i tècnicament validats i que en tots els casos s'actua de la mateixa manera.
Sobre l'episodi de vent de diumenge ha explicat que hi va haver nivells d'alerta alts, de nivell 5 i 6, a diverses comarques, però no al Gironès (Girona), decretats des de criteris tècnics: "Sorprèn també que digui que es va sentir només quan l'activació dels serveis de Protecció Civil, dels Bombers, d'Emergències, es va produir a totes les comarques on es va requerir", ha dit en referència a Salellas.
A més a més, ha recalcat que els alcaldes i alcaldesses també són autoritats de protecció civil, per la qual cosa poden activar mesures addicionals en aquesta mena de circumstàncies.