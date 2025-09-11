Paneque demana mantenir "viu el nervi nacional" perquè Catalunya avanci

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat aquest dijous per la Diada que Catalunya mantingui "viu el nervi nacional i civil" perquè avanci.
Després de la tradicional ofrena del Govern al monument de Rafael Casanova per la Diada, encapçalada pel president, Salvador Illa, Paneque ha afirmat que Catalunya és una nació per la seva història, per la llengua catalana, per la democràcia, pels drets i per la credibilitat de les seves institucions, però sobretot per "la voluntat de ser de tanta gent al llarg de tant temps".
Ha sostingut que "cap projecte nacional és sòlid" sense cohesió social, ha definit Catalunya com una terra d'acollida i respecte, amb drets i deures per a tothom, i ha afegit el desig que se celebri la jornada amb orgull serè, ambició i esperança.