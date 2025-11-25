Paneque demana a la justícia tenir en compte l'estudi dels forenses sobre Pujol de cara al judici

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu i consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat a la justícia que tingui en compte l'estudi dels forenses sobre les condicions físiques i cognitives de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol de cara a la seva declaració en el judici a l'Audiència Nacional (AN).
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha assegurat que respecta i confia en la justícia, però ha insistit que atengui l'opinió expressada pels forenses.
Paneque també ha expressat respecte per la figura institucional de Pujol, malgrat les "diferències" sobre les polítiques dutes a terme durant el seu mandat, i ha insistit que respecten el procediment judicial.