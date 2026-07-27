Paneque demana esperar a l'informe per atribuir responsabilitats per l'esvoranc a Montcada

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat esperar a l'informe tècnic d'Adif per atribuir responsabilitats per l'esvoranc a Montcada i Reixac (Barcelona) de dimecres passat.
"Veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord amb el projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar, ja que aquest és el procediment habitual i és el que hem d'exigir a Adif", ha dit en una entrevista a 3CatInfo recollida per Europa Press.
Paneque ha afirmat que les obres de soterrament són "molt complexes" i que en aquests treballs hi ha estudis geotècnics, per la qual cosa cal comprovar si aquests estudis tenien en compte tots els riscos possibles.
180 OBRES EN MARXA A RODALIES
La consellera ha dit que a tota la xarxa de Rodalies hi ha actualment 180 obres en marxa: "Aquestes obres són tan necessàries com molestes".
Ha assegurat que si no es fa "aquest procés d'inversió accelerada" per revertir la desinversió en l'última dècada, no es podrà comptar amb un sistema fiable.
INCIDÈNCIES PER OBRES
Preguntada per les altres dues incidències per obres en infraestructures, en relació amb l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona per les obres de l'L9 del Metro i la deflagració a la plaça de Sants, ha expressat que és "normal" que l'opinió pública pugui mostrar preocupació.
Ha assenyalat que són 3 obres de constructores diferents, que s'ha prioritzat la seguretat de les persones i que, en el cas de Sants, al cap de "poques hores" es va poder restablir la normalitat.
Preguntada per quan podran tornar a casa tots els veïns afectats per l'esvoranc al Putxet, ha afirmat que quan ho validin les anàlisis que es fan finca per finca.
INFORME PISA 2025
Sobre l'error en la mostra de les proves Pisa 2025, amb un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE, Paneque ha incidit que aquest dilluns la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, es reuneix amb els grups per explicar-los els fets.
Ha instat l'oposició a "situar-se més enllà de la legítima crítica" i a esperar a les explicacions de Niubó abans de demanar dimissions.