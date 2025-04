Paneque demana donar suport al Pacte Nacional per la Llengua i no barrejar-lo amb "consideracions polítiques"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que "seria una llàstima que per consideracions polítiques que no tenen res a veure amb la política lingüística" no es pogués desplegar el Pacte Nacional per la Llengua.

"Demanaria que no es barregin qüestions que no tenen res a veure amb les polítiques per augmentar l'ús del català en diferents àmbits", ha sostingut en una roda de premsa després del Consell Executiu aquest dimarts.

La portaveu del Govern ha incidit que el Pacte Nacional ofereix un "paraigua comú" per millorar l'ús del català i ha defensat --textualment-- fer tot el que sigui possible per desplegar polítiques que millorin l'estat de salut de la llengua.

Preguntada per les discrepàncies que han expressat la CUP i Junts respecte al pacte, Paneque ha destacat que el Govern pretén desplegar-lo "amb el suport més gran possible a nivell parlamentari".

"No és el Govern el que no pot esperar, és l'estat del català qui no pot esperar", ha afegit.

Finalment, quant a la sentència del 25% de castellà en l'educació que ha d'emetre el Tribunal Constitucional, ha assegurat que quan el Govern la rebi l'avaluarà i explicarà el que hagi de dir sobre aquesta qüestió.