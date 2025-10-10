Paneque demana col·laboració als administradors de finques per garantir un habitatge digne

GIRONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat aquest divendres la col·laboració dels administradors de finques per garantir "un habitatge digne, assequible i adequat per a tothom".
Ho ha dit durant la seva participació en la jornada 'AAFFC: som clau. Som valor', organitzada pel sector de l'administració de finques a les comarques de Girona, informa la Conselleria en un comunicat.
Paneque ha agraït "la feina dels administradors de finques", i ha assenyalat que el Govern és conscient que el sector és el pont entre la norma aprovada i la realitat dels habitatges.
Així mateix, ha dit que els administradors són "els millors aliats per garantir el bon funcionament de les comunitats" de propietaris i ha assegurat que el Govern complirà la tramitació dels expedients de rehabilitació dels fons Next Generation abans del juny del 2026.
Per això, ha animat els administradors de finques a fer "totes les obres necessàries" per rehabilitar habitatges.