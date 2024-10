Paneque demana aprovar uns "bons pressupostos" i manté la voluntat de tenir-los l'1 de gener

Aposta per treballar en els comptes "independentment" que hi hagi els congressos d'ERC i els Comuns

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que "l'important és tenir bons pressupostos", i ha explicat que el Govern manté la voluntat d'aprovar-los l'1 de gener del 2025, preguntada per si veu viable mantenir aquest calendari.

En la roda de premsa d'aquest dimarts, posterior a la reunió del Consell Executiu, ha recordat que va fixar com a data límit el 15 de novembre per iniciar el tràmit del projecte de llei de pressupostos perquè poguessin estar aprovats l'1 de gener del 2025.

"Nosaltres continuarem treballant amb aquest horitzó", ha insistit Paneque, que ha qualificat de viable el calendari fixat pel Govern i que ha instat ERC i els Comuns a treballar per tenir un acord i poder dotar de recursos els pactes per a la investidura.

Ha detallat que tots dos ja han marcat les seves prioritats per a la negociació dels comptes: el finançament singular en el cas d'ERC i les polítiques d'habitatge en el dels Comuns, i ha subratllat que el Govern posarà "tota la intensitat de reunions i diàleg" per aconseguir un acord.

CONGRESSOS

Preguntada per si els congressos dels socis d'investidura estan dificultant la negociació dels comptes, la portaveu del Govern ha sostingut que els catalans esperen respostes als seus problemes i que s'ha de poder treballar "independentment de les circumstàncies que puguin acompanyar processos congressuals".

Ha explicat que s'està treballant per augmentar la partida destinada a l'Agència Tributària Catalana, tot i que no ha detallat la xifra concreta ja que les negociacions estan en marxa, i ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre a un "augment important en recursos humans" per complir l'acord de finançament singular amb ERC.

Preguntada pels advertiments d'ERC que no hi haurà pressupostos sense finançament singular, la portaveu ha afirmat que són vies "paral·leles però amb diferents decalatges temporals", i ha desitjat que s'aprovin els comptes com més aviat millor.

"Els pressupostos són una qüestió més immediata. Com bé saben, el finançament s'està treballant en paral·lel", ha subratllat que el Govern està compromès amb tirar endavant un nou finançament singular per a Catalunya, que veu com una qüestió estructural.