Paneque demana "actuar amb responsabilitat" per avançar en la transició energètica

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que "és el moment d'actuar amb responsabilitat i visió de futur per avançar en la transició energètica".

"El Govern no està disposat a assumir els riscos derivats de la pèrdua de biodiversitat, de paisatges ni de vides humanes", ha dit aquest dilluns en una jornada del diari 'Expansión', informa la Generalitat en un comunicat.

Segons Paneque, treballen activament per generar un nou marc de confiança, i ha apostat per donar a conèixer els canvis que suposa fer front al canvi climàtic: "Hem d'explicar el caràcter estratègic de les renovables, perquè aquesta transformació s'ha de fer amb diàleg i equilibri territorial".

Així mateix, ha enumerat diferents mesures per generar seguretat jurídica en el sector i simplificar la tramitació d'energies renovables, com l'eliminació de l'autorització administrativa prèvia per a les instal·lacions d'autoconsum de menys de 500 quilowatts.

Entre les mesures, també hi ha l'habilitació de deduccions fiscals per a inversions en autoconsum, la declaració d'interès públic superior a les renovables per als projectes de menys de 50 megawatts o la consideració del silenci positiu.