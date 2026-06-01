Paneque defineix el soterrament de Sant Feliu (Barcelona) com un exemple d'infraestructura del XXI

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha definit el soterrament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) com "l'exemple d'una infraestructura del segle XXI", informa el Departament en un comunicat aquest dilluns.
En visitar les obres --que van començar el juny del 2021 i havien d'estar el febrer del 2025--, ha dit que són "la primera gran transformació urbana vinculada a la xarxa del Pla de Rodalies".
S'estan muntant les vies en placa i construint els diferents nivells de la futura estació, a més de la llosa que cobreix la zona de la carretera Sànson.
Paneque ha destacat que el soterrament posa fi a la barrera ferroviària i permet "una nova etapa urbana" a la localitat, amb una mobilitat més interconnectada.
Els treballs permeten soterrar les vies de Rodalies a tot el municipi, en un tram de gairebé 3 quilòmetres, a més d'una nova estació integrada en el seu entorn.