Paneque defensa posar fi a la gratuïtat a Rodalies perquè està en una "etapa de millora progressiva"

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que la gratuïtat de Rodalies s'acabi aquest dissabte 9 de maig perquè el sistema està entrant "en una etapa de millora progressiva", ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Ha defensat que des de l'accident a Gelida (Barcelona) del gener i la posterior crisi a la xarxa, moment en què va començar la gratuïtat, s'ha recuperat el 90% dels usuaris al moment anterior a la crisi i el 96% dels serveis.
"El que ens demanen les plataformes i els usuaris és que millorem el sistema. No que sigui gratuït, sinó que millorem el servei", ha resolt.