Paneque defensa la política forestal: "L'any passat ja vam marcar un punt d'inflexió"

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat la política de gestió forestal del Govern davant l'escenari de simultaneïtat d'incendis forestals a Catalunya aquests primers dies del mes de juliol: "L'any passat ja vam marcar un punt d'inflexió".
"Ja vam veure que la realitat climàtica i d'aquesta massa forestal exigia una nova manera d'abordar aquesta situació, les condicions han canviat i cal adaptar la manera que tenim de gestionar el territori a Catalunya", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Segons ha explicat, des de l'estiu passat s'ha "accelerat l'estratègia forestal basada en la gestió activa dels boscos" amb la creació de clarianes i cremes controlades per crear àrees de baixa càrrega de combustible i franges de protecció, a més dels eixos de confinament.
"La millor política que podem tenir contra els incendis a Catalunya és disposar d'un territori més resilient. Això vol dir boscos gestionats, més agricultura, més ramaderia extensiva, més mosaic agroforestal i més activitat del món rural, l'activitat del qual estigui adaptada precisament a la prevenció d'aquests incendis", ha expressat.
RECURSOS ECONÒMICS
Paneque ha defensat que aquest any s'han incrementat els ajuts als municipis per a aquestes actuacions: "Els hem multiplicat per 10, hem passat d'1,5 a 15 milions d'euros destinats a ajudar els municipis d'aquestes franges de protecció", i pròximament es crearan uns ajuts per a la compra de maquinària forestal per 3,5 milions.
Ha afirmat que també s'han concedit ajuts per a la redacció de plans de prevenció d'incendis a les entitats locals i la posada en marxa d'una exempció en l'IRPF a les inversions destinades a la gestió forestal i la prevenció d'incendis.
No es completarà aquesta estratègia ni d'aquí a uns mesos ni en pocs anys: "Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc no la netejarem d'avui per demà. Però és molt important que s'acompanyi aquest canvi de paradigma, de mentalitat, que el Govern des de l'any passat va iniciar i que requereix tallar arbres".
REUNIÓ AMB ELS GRUPS
La consellera ha explicat que ella mateixa i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, es reuniran aquest mateix dimarts amb representants dels grups del Parlament per traslladar-los les actuacions impulsades en aquest sentit pel Govern.
En els pròxims dies faran el mateix amb els alcaldes de les zones afectades pels incendis, i també el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, es reunirà amb els representants municipals i dels espais industrials afectats pels incendis.